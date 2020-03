Francia, Deschamps: “Saggia decisione rinviare gli Europei, le priorità adesso sono altre”

Gli Europei di calcio, inizialmente previsti per quest’estate, sono stati rinviati al 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus che sta colpendo il Vecchio Continente. La decisione, attraverso un comunicato, è stata così commentata dal commissario tecnico della Francia campione del mondo Didier Deschamps.

CONDIVISIONE – “Rinviare gli Europei è stata una decisione saggia. Per tutti noi le priorità, in questo momento, sono altre. Pensiamo a coloro che soffrono e a tutti coloro che rischiano di soffrire nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Adesso è importante avere altre priorità, dando esempio di responsabilità e buona cittadinanza. L’unica partita da vincere è quella che stiamo giocando contro il Coronavirus. Dobbiamo dimostrare solidarietà, rigore e disciplina. Questa partita riguarda tutti noi. Tutti coloro che si sono mobilitati per salvare vite umane meritano la nostra gratitudine e il nostro sostegno. Per dare loro una mano, iniziamo rispettando in maniera scrupolosa le indicazioni che ci vengono fornite. Proteggetevi rimanendo a casa il più possibile: proteggere sé stessi significa proteggere anche gli altri”.