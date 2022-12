Francia, ecco i quattro calciatori che hanno messo fuori Benzema

Karim Benzema è passato in pochi giorni dalla gioia per il Pallone d'Oro alla delusione per la mancata partecipazione al Mondiale a causa di un infortunio. Ma quello che sta emergendo oggi in Francia sa di clamoroso. L'attaccante del Real Madrid voleva giocare la finale con l'Argentina ma i dissapori con il Ct Deschamps e con alcuni calciatori francesi gli ha preluso questa possibilità. A proposito, lo stesso Deschamps non sembrava voler convocare Benzema in nazionale per i Mondiali. Ma non poteva farlo essendo l'attaccante ufficialmente riconosciuto come il migliore del mondo col Pallone d'Oro. Adesso hanno un nome e un cognome i quattro nazionali che si sono opposti alla convocazione di Benzema: sono Paul Pogba, Antoine Griezmann, Hugo Lloris e Olivier Giroud. Tutti e quattro allineati con la decisione dell'allenatore. La conferma? Eccola: Benzema ha smesso di seguire quasi tutti i suoi ormai ex compagni di nazionale su Instagram. Al momento, ne ha 'mantenuti' soltanto cinque: Camavinga e Tchouameni, suoi compagni di squadra a Madrid, Mbappé, Varane e Marcus Thuram.