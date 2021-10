Francia, entrambi i fratelli Hernandez convocati: “Un traguardo eccezionale”

I fratelli Lucas e Theo Hernandez rientrano tra i convocati della Francia di Didier Deschamps

La Francia potrà contare nei prossimi impegni su due fratelli, gli Hernandez. Lucas, difensore del Bayern Monaco, guiderà il reparto arretrato, mentre Theo sarà la spina nel fianco per gli avversari, spingendo sulle fasce. La notizia della convocazione di entrambi è stata accolta con grande entusiasmo, come ha rivelato Lucas: "Ho guardato la lista dei convocati e ho visto il mio nome fra i difensori e non quello di mio fratello. Poi ho visto che era fra i centrocampisti e l'ho subito chiamato. In famiglia si sono tutti commossi, è un piacere essere qui insieme a mio fratello. Raggiungere la nazionale maggiore insieme è qualcosa di eccezionale".