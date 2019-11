Francia, Griezmann alla riscossa: “Vogliamo vincere l’Europeo…”

La Francia vince e chiude le partite di qualificazione ad Euro 2020 nel modo migliore. Secco 0-2 all’Albania e grande prova del ritrovato Antoine Griezmann.

L’attaccante francese è stato protagonista del match con un assist – per Tolisso – e una rete, decisivi per il punteggio finale. Una vera e propria rivincita dopo le critiche ricevute e le polemiche sul suo rendimento sotto le attese con la maglia del club, il Barcellona.

Parlando ai microfoni della UEFA, le Petit Diable ha commentato con forza la sua prova lanciando un messaggio per il prossimo torneo per Nazioni: “Sapevamo sarebbe stata dura contro l’Albania, ma siamo stati bravi a segnare nel primo tempo. Per noi è una vittoria importante ottenuta contro un avversario difficile. Euro 2020? Vogliamo giocarlo al meglio con l’obiettivo di vincerlo“, ha concluso Griezmann che non segnava con la maglia della Francia dallo scorso 2 giugno.