Francia k.o. con la Finlandia, Deschamps: “Abbiamo preso uno schiaffo in faccia…”

Non pensava proprio di dover parlare di una sconfitta. Invece, Didier Deschamps, ct della Francia, al termine della sfida contro la Finlandia, ha dovuto commentare il k.o. per 0-2 subito dai suoi. Il mister, ai microfoni de L’Equipe, ha preso con filosofia quanto avvenuto anche se ha colto l’occasione per spronare i suoi in vista del futuro.

Deschamps: “Preso uno schiaffo in faccia”

“Abbiamo preso un bello schiaffo in faccia”, ha detto subito Deschamps. “Ma non mi fermo a questo. Se guardiamo la partita è un dato di fatto la sconfitta. Il risultato è naturale per come abbiamo giocato”. In ogni caso, forse anche per la valenza della sfida amichevole, il ct guarda con fiducia al futuro. “Abbiamo imparato la buona lezione. A volte non fa male. Non abbiamo vinto e non abbiamo mostrato quello che potevamo fare. Preferisco non cercare altre spiegazioni che possano passare per una scusa”.