Francia, Le Graet chiude le porte a Benzema: “La sua avventura in nazionale è finita”

Nessun ritorno nella Francia per Karim Benzema. A chiudere le porte all’attaccante del Real Madrid, protagonista fin qui di un’ottima stagione, è intervenuto in prima persona il presidente della Federazione calcistica francese Noel Le Graet, che ha così parlato ai microfoni di Radio Monte Carlo: “Benzema è un ottimo giocatore, non ho mai messo in dubbio le sue qualità. Nel suo ruolo è uno dei migliori, ma la sua avventura con la Francia è finita”.

Benzema è stato escluso dal giro della nazionale dopo il ricatto a luci rosse del 2015 a Mathieu Valbuena: da allora, malgrado stagioni ricche di reti, il giocatore del Real non è mai stato preso in considerazione dal commissario tecnico Didier Deschamps.