Francia, Le Graet: “Zidane Ct? Se mi avesse chiamato non gli avrei risposto”

Il presidente della Federcalcio francese (FFF), Noël Le Graët, ha parlato di Zinedine Zidane, da tempo considerato un candidato alla carica di Commissario tecnico della Nazionale. Ieri l'annuncio però che Didier Deschamps continuerà a guidare la Francia almeno fino al 2026. Quando al presidente della Federcalcio è stato chiesto se Zidane era nella lista dei papali a succedere all'ex centrocampista della Juventus, ha risposto in modo gelido: “Zidane Ct della Francia? Non mi importa! E se avesse provato a contattarmi non gli avrei dato possibilità, visto che non avrei mai risposto alla sua chiamata " ha detto Le Graet a RMC Sport.