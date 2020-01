Francia, Le Graët: “Zidane per il dopo-Deschamps”

Zinedine Zidane è destinato a diventare il prossimo commissario tecnico della Francia. L’attuale allenatore del Real Madrid è stato infatti individuato come profilo ideale per il dopo Deschamps, che siede sulla panchina della Nazionale dal 2012, dal presidente della Federazione calcistica francese Noël Le Graët. Queste le sue parole ai microfoni di Canal +: “Il giorno in cui Deschamps lascerà l’incarico, Zidane sarà l’uomo giusto per guidare la nostra Nazionale”.

Zizou, dopo l’esperienza tra il gennaio 2016 e il giugno 2018, è tornato sulla panchina dei blancos nel marzo 2019, prendendo il posto di Santiago Solari.

