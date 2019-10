Francia, lo sfogo di Deschamps: “Non è che da campioni del mondo vincere è più facile…”

Il c.t. della Francia Didier Deschamps si sfoga dopo la partita contro l’Islanda giocata ieri e valida per le qualificazioni a Euro 2020, vinta 1-0 dalla selezione transalpina con gol su rigore di Olivier Giroud durante il secondo tempo. Il motivo? Leggiamo direttamente le parole del tecnico: “Non è stato semplice, è stata una sfida maschia e ritengo esser stata per noi una buonissima vittoria – ha detto a TF1 il c.t. -. Credete che per gli altri sia facile giocare certe gare? Non è perché siamo campioni del mondo che tutto deve riuscirci subito, ogni partita è difficile a sé. Abbiamo sicuramente avuto delle opportunità per fare il secondo gol, ma vincere non è facile in nessuna occasione. Delle sei chance ghiotte ne abbiamo concretizzata una sola, ma sono contento lo stesso perché ci ha permesso di giungere al successo”.