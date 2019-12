Francia, Lucas Hernandez senza paura: “Siamo i campioni del mondo. Gli altri devono temerci…”

Un sorteggio piuttosto duro per la Francia campione del mondo in carica. Il girone di Euro 2020 si annuncia combattuto con Germania e Portogallo. A commentare l’esito dell’estrazione è stato il terzino del Bayern Monaco e dei galletti Lucas Hernandez.

Parlando a RMC Sport, l’esterno ex Atletico Madrid si è detto fiducioso e ha lanciato il guanto di sfida alle avversarie: “È importante completare con successo la stagione e sperare che vada tutto bene”, ha detto Hernandez. “Sicuramente iIniziare il torneo con la partita contro la Germania a Monaco non sarà un compito facile, ma per andare oltre dobbiamo essere migliori dell’avversario. Sempre. Tutte le partite saranno difficili. Tuttavia, non dobbiamo aver paura: noi siamo la Francia, i campioni del mondo in carica. Rispettiamo tutti i rivali, ma non ne abbiamo mai paura, dovrebbe essere il contrario”.