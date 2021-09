Francia, pari con Ucraina. Rabiot: “Non è un disastro ma adesso…”

Il centrocampista francese dopo il pari con l'Ucraina e quello con la Bosnia

La settimana di sosta dei campionato per le Nazionali sta portando alla luce qualche ruggine in casa Francia . La formazione del CT Deschamps, dopo il pari con la Bosnia, è andata incontro ad un altro mezzo passo falso. Altro pari per i campioni del mondo in carica che contro l'Ucraina non sono andati oltre l'1-1. A parlare del momento dei francesi è stato Adrien Rabiot che, in ogni caso, ha voluto vedere il bicchiere mezzo pieno...

Come riporta Footmercato, il centrocampista della Juventus ha commentato: "Non possiamo essere contenti di questo risultato. L'obiettivo era vincere, soprattutto dopo il pareggio con la Bosnia. L'Ucraina è ancora un rivale abbastanza forte nel gruppo. Un pareggio nella partita con loro non è un disastro. Nella prossima partita dobbiamo sconfiggere la Finlandia. Ora non possiamo essere contenti dei risultati: dobbiamo fare di più, creare di più, segnare di più. Non sono scuse, ma questo è il calcio e non è mai facile". In ogni caso la Francia resta in testa alla classifica del Gruppo D con 9 punti mentre l'Ucraina (5) è al terzo posto.