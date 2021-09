Francia, Pogba deluso: “Oggi non siamo la miglior nazionale al mondo”

Paul Pogba suona la sveglia in casa Francia: secondo il fuoriclasse del Manchester United, la selezione transalpina non sarebbe più la migliore al mondo

La Francia si era presentata all'inizio di Euro 2020 come la squadra da battere. Lo certificava il titolo di campione del mondo conquistato nel 2018 e la vittoria nella gara di apertura contro la Germania. Poi due pareggi nella fase a gironi e la clamorosa eliminazione agli ottavi contro la Svizzera ai calci di rigore. Un'uscita di scena sorprendente, che ha minato parzialmente la fiducia dei galletti. Paul Pogba ha spiegato i problemi della selezione francese ai microfoni di Rtl, ammettendo con onestà i problemi nella squadra: "Dobbiamo fare molto meglio, essere più aggressivi, sudare un po' di più la maglia, avere più voglia. Siamo arrivati all'Europeo da squadra migliore al mondo e la sconfitta ha bruciato. Oggi non siamo la migliore squadra del mondo, bisogna lavorare sul campo per esserlo. Vogliamo reagire, forse la fiamma si è un po' abbassata. Non si è spenta ma si è un po' abbassata".