Furia Ronaldo: gol fantasma e il portoghese esce dal campo gettando la fascia

Un gol ingiustamente non assegnato manda su tutte le furie Cristiano Ronaldo. A Belgrado il suo Portogallo pareggia 2-2 contro la Serbia subendo la rimonta da 2-0 (doppietta di Diogo Jota). Ma il momento chiave della serata arriva quando stanno scorrendo i titoli di coda. In pieno recupero infatti non viene visto il pallone varcare la linea di porta serba calciato dall’attaccante della Juventus. Senza la tecnologia, tutto è affidato agli occhi di arbitro e assistente. Ronaldo è emblematico nella polemica allargando le mani per mostrare di quanto fosse entrato. Il gioco prosegue e lui resta dalla parte opposta sfilandosi la fascia di capitano, gettandola a terra e lasciando il campo appena arriva il triplice fischio.