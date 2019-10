Gagliolo, che gioia: è convocato dalla Svezia. E pensare che a 22 anni voleva smettere…

Prima, storica convocazione per Riccardo Gagliolo con la Svezia. Ebbene sì, il difensore classe ’90 del Parma è nato a Imperia, in Liguria, ma possiede la cittadinanza svedese, avendo origini scandinave da parte della madre. Per questo, infatti, viene soprannominato Thor o Il Vikingo. Da tempo sognava una convocazione in Nazionale, che fosse Italia o Svezia, ed è arrivata quella del c.t. Andersson (che aveva già detto di seguirlo da un po’). Abile sia come difensore centrale che come terzino sinistro, è cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, per poi passare nelle prime squadre di Andora, nell’Eccellenza ligure, Sanremese, per il debutto nei Professionisti (Seconda Divisione di Lega Pro) e Pro Imperia, in Serie D.

A 22 anni vorrebbe già smettere, ma è il ds del Carpi, un certo Cristiano Giuntoli, a convincerlo a ripartire, portandolo con sé in Prima Divisione (ex C1). Diventa una sorta di leggenda per il club emiliano, che viene promosso subito in B per la prima volta nella storia, conquista una salvezza eroica ma soprattutto, nel 2014-15, arriva addirittura al salto in Serie A. Gagliolo resta in massima serie e anche nel campionato cadetto successivi, prima di accettare la proposta del Parma, nell’estate del 2017, appena salito dalla Lega Pro e desideroso di tornare in A. Impresa riuscita, tuttora il ragazzo di Imperia fa parte della rosa gialloblù.