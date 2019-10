Gagliolo: “Un onore vestire la maglia della Svezia, puntiamo a qualificarci per Euro 2020”

Dopo quella della morte di Squinzi, la notizia della giornata di ieri è stata la convocazione con la Svezia del difensore del Parma Riccardo Gagliolo. Ecco le sue parole rilasciate al giornale Aftonbladet: “Prima di questa convocazione, mai avevo avuto contati dalla Svezia. Quando hanno saputo della possibilità, ho spiegato che per me sarebbe stato un onore vestire la maglia della loro Nazionale, perché sento un forte legame nonostante io sia cresciuto in Italia. Mia madre e i miei nonni vivono lì, ho molti contatti con loro e li visito spesso. E anche mio fratello al momento è con loro. Non conosco nessuno di chi gioca in Nazionale, ma ho sfidato Olsen, Ekdal e anche Quaison quand’era a Palermo. Ora non posso fare altro che giocare bene col Parma e poi aiutare la Svezia a qualificarsi a Euro 2020. Poi si vedrà, magari si apriranno le possibilità di giocare in un altro Paese e in un altro campionato…”.