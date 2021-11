Galles, 100 presenze per Bale: è il secondo nella storia della Nazionale

L'esterno gallese da record con la maglia del suo Paese

Gareth Bale ce l'ha fatta: è nella storia del Galles . L'esterno del Real Madrid è riuscito a mettere in bacheca la sua 100esima presenza con la maglia della Nazionale. Nel match contro la Bielorussia, che ha visto i suoi vincere 5-1, il giocatore è sceso in campo da titolare mettendo a segno un traguardo che solo un'altra volta era stato raggiunto.

Come riportato da Opta, infatti, Bale è solo il secondo giocatore nella storia del Galles a raggiungere quota 100 presenze con la Nazionale. Un risultato storico che lo stesso giocatore ha celebrato sui social e con alcune dichiarazioni post match riportate dalla BBC: "Mi sono sentito bene a giocare anche se ho bisogno di trovare il ritmo della partita, e non è per niente facile. 45 minuti mi sono bastati in questo incontro, tutto era sotto controllo ed era programmato che uscissi dopo un tempo. Sono felice di essere tornato dopo l'infortunio. Ne è valsa la pena", le sue parole anche in chiave del record di presenze.