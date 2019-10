Galles-Croazia amara per il Real Madrid: Bale e Modric infortunati

Settimana di gare di qualificazioni per le Nazionali europee. Mai come questi giorni, i club sono in ansia. Se in Italia i vari Sanchez, D’Ambrosio, Chiesa e Zapata preoccupano per gli infortuni rimediati con la maglia della squadra del proprio Paese. All’estero, le cose non sono certamente migliori.

Chiedere al Real Madrid che, in un colpo solo, durante Galles-Croazia, ha perso Gareth Bale e Luka Modric. I due, impegnati nella sfida di qualificazione ad Euro 2020 sono usciti malconci dalla sfida terminata poi 1-1.

CONDIZIONI – Come sottolinea anche AS nel taglio basso della prima pagina odierna, il Real Madrid è in ansia per lo stato di salute dei due calciatori. Per Bale, autore del gol del Galles, potrebbe trattarsi solo di crampi ma per il Pallone d’Oro in carica pare possa essere qualcosa di più serio. Per Modric si parla di un problema muscolare alla gamba destra. Il centrocampista zoppicava mentre usciva dal terreno di gioco. Nelle prossime ore verranno effettuati gli accertamenti del caso.