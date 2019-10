Germania, caso Emre Can e Gundogan: like a post pro-Turchia

Settimana delicata per il mondo politico e quello dello sport, in particolare del calcio. Le ultime vicende legate alla Turchia hanno scatenato la reazione del mondo. Prima i giocatori turchi si sono schierati in favore delle azioni militari del proprio Paese, poi, come se non bastasse, anche altri calciatori hanno detto la loro.

Gli ultimi sono stati Emre Can e Gundogan, centrocampisti della Germania. Galeotto il like messo, e poi tolto, alla foto postata da Cenk Tosun, giocatore della Turchia autore del gol della vittoria contro l’Albania, negli spogliatoi e inevitabilmente legata all’operazione militare lanciata dallo stato turco in Siria. I due giocatori sono tornati sui loro passi spiegando a Kicker di essere stati ingenui. Gundogan ha detto: “Ho notato che è stato considerato un gesto politico”. Mentre Emre Can: “Non avevo prestato attenzione al contenuto del post…”. In Germania, però, le scuse non sono bastate e si è scatenato l’ennesimo caso.