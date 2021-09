Germania, che paura in viaggio: guasto all’aereo e atterraggio di emergenza

Guasto sul velivolo e atterraggio a Edimburgo per ragioni di sicurezza

La sicurezza prima di tutto e allora ecco che la Germania, dopo la bella e facile vittoria contro l'Islanda - 4-0 esterno per gli uomini di Flick - si è trovata a dover effettuare un atterraggio di emergenza con l'aereo che avrebbe dovuto riportare la squadra in Patria. Come si legge dai diversi messaggi pubblicati sui social dalla formazione tedesca, il problema è stato piuttosto importante tanto da provocare una sosta non prevista ad Edimburgo. Fermata che è ancora in corso.