La sconfitta contro il Giappone in gara amichevole costa la panchina al commissario tecnico della Germania, Hansi Flick. Esonero immediato questa mattina ma che arriva dopo la terza sconfitta di fila dei teutonici in match amichevoli visto che essendo paese ospitante non partecipano alla fase eliminatoria. Per la successione sulla panchina della Die Mannschaft ci vorrà qualche giorno nel frattempo Rudi Völler sarà in panchina contro la Francia. Panchina ad interim per il dirigente della Germania.