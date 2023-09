Germania, esonero Flick: il messaggio di Gündogan: “Vinceremo Europeo anche per te”

Il tracollo della Germania contro il Giappone in gara amichevole persa con il punteggio di 4-1, ha costretto la Federazione tedesca a esonerare il Commissario tecnico Hansi Flick ritenuto il principale responsabile di questa disfatta e delle difficoltà della Nazionale. L'allenatore tedesco era stato fortemente messo in discussione dalla stampa e dai stessi vertici federali dopo essere stato eliminato nella fase a gironi dell'ultimo Mondiale in Qatar. Ad interim la panchina è andata a Rudi Voeller ma è probabile che sia l'ex Bayern Julian Nagelsmann a dover guidare i tedeschi a gli Europei del 2024 , che si svolgeranno proprio in Germania .

L'esonero di Flick è giunto inatteso e qualche calciatore ha voluto ringraziarlo. E' il caso di Ilkay Gündogan. Il calciatore del Barcellona ha voluto mandare un ultimo messaggio di sostegno e ringraziamento ad Hansi Flick dopo il suo esonero. "Grazie per il tempo trascorso insieme, la stima reciproca e la collaborazione, Hansi . Sei una persona e un allenatore fantastico. È un vero peccato che come squadra non possiamo ricambiare la tua grande fiducia in noi! Come squadra, continueremo a lavorare per tornare più forti e conquistare un Europeo in casa nel 2024, anche per te! Ti auguro solo il meglio per il futuro!", ha concluso il centrocampista.