Germania, Flick: “Neuer sarà il capitano perchè persona fantastica”

Scelta che il ct della Germania Flick non ha mai messo in dubbio

L'allenatore della nazionale tedesca Hansi Flick ha dichiarato che il portiere Manuel Neuer continuerà a ricoprire il ruolo di capitano della nazionale. Flick ex tecnico del Bayern ha avuto sempre un forte legame con Neuer: “Manu rimarrà il capitano della nazionale tedesca. Per me, non è solo un giocatore di livello mondiale, ma anche una persona assolutamente fantastica che può guidare una squadra. Questo è ciò di cui ho bisogno da un capitano " ha ammesso a ARD Presse Flick. Manuel Neuer gioca con la nazionale tedesca dal 2 giugno 2009.