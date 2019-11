Germania, Kroos ammette: “Euro 2020? Ci manca esperienza. Non siamo favoriti, ma…”

Contento per la qualificazione ma con i piedi per terra. Tony Kroos, centrocampista del Real Madrid e della Nazionale tedesca, esulta per aver ottenuto il pass per Euro 2020. Il 4-o sulla Bielorussia manda la Germania alla fase finale del torneo.

Una competizione nella quale, però, la formazione tedesca non parte certamente con i favori del pronostico. Lo ammette lo stesso Kroos parlando al sito ufficiale della UEFA: “La squadra manca ancora di esperienza, ma alcune cose stanno migliorando sempre di più. Sapremo a che livello siamo, poco prima dell’inizio del torneo”, ha detto il classe 1990 autore di una doppietta nel match di ieri notte.

REALISTA – E sulle possibilità di ben figuare da parte della Germania: “Attualmente, non possiamo considerarci tra le favorite per Euro 2020. Ma questo, nei tornei per le nazionali, non sempre ha molta importanza”. Nella prossima sfida, la Germania affronterà l’Irlanda del Nord a Francoforte il 19 novembre.