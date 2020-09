Germania, Kroos non dà scampo a Muller: “Löw è deciso e Thomas non tornerà in Nazionale”

Toni Kroos non ha dubbi: Thomas Muller difficilmente tornerà a giocare per la Germania. La decisione del ct Löw sembra irrevocabile. Nessun problema tra mister e calciatore del Bayern Monaco, ma solo una scelta precisa in vista del futuro. Come riportano diversi media tedeschi, il calciatore del Real Madrid ha spiegato la decisione dell’allenatore della Nazionale.

Kroos: “Löw ha deciso e Muller non avrà spazio”

“La mia sensazione è che Löw non farà marcia indietro”, ha detto Kroos sulla situazione dell’ex compagno Muller. “Il ct non ha ‘dimenticato’ i tre campioni del mondo perché erano cattivi giocatori, ma perché voleva andare in una nuova direzione, iniziare un cambiamento e fidarsi dei giovani. Thomas ha avuto una grande stagione, ma l’allenatore non pensa solo allo stato attuale di forma di ciuscun calciatore, ma pensa al futuro. Al progetto per i prossimi anni”.

