Germania, Kroos pronto all’addio: “Dopo Euro2020 potrei lasciare la Nazionale…”

Lo aveva anticipato circa un mese fa, adesso Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid e della Germania, conferma e dà qualche dettaglio in più riguardo alla propria decisione per il futuro. Ttrent’anni il prossimo gennaio, il tedesco pensa di lasciare la Nazionale dopo gli Europei: “Potrebbe essere un buon momento”, ha detto il classe 1990 come riporta Mundo Deportivo.

Campione del Mondo nel 2014, Kroos si è già tolto molte soddisfazioni e, in caso di successo la prossima estate, l’addio diventarebbe quasi una certezza anche se la vittoria finale non sarebbe fondamentale per un ipotetico cambio di idea: “Dopo l’Europeo potrebbe essere un buon momento per lasciare la Nazionale tedesca. Non mi ucciderò se non dovessi finire la carriera vincendo la competizione”. Parole che confermano quanto già affermato in passato alla Bild, in cui aveva parlato anche del futuro nel club: “Dopo aver lasciato il Real Madrid, non finirò la carriera in Cina o negli Stati Uniti”.