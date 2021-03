Germania, Löw dice addio: dopo l’Europeo non sarà più ct

Si susseguivano da tempo diversi rumors sul futuro della Nazionale tedesca e del ct Joachim Löw. Adesso, la notizia è diventata ufficiale e ha messo a tacere ogni questione. L’attuale ct non sarà più alla guida della Germania dopo l’Europeo di questa estate.

Germania: l’annuncio su Löw

La Federcalcio tedesca ha reso noto che Joachim Löw lascerà l’incarico di commissario tecnico subito dopo gli Europei in programma nei prossimi mesi. Una notizia per certi versi sorprendente considerando che il ct è legato alla Mannschaft fino al 31 luglio 2022. Il tecnico 61enne ha dunque anticipato di un anno la fine del suo rapporto con la Nazionale. Löw aveva preso le redini della selezione subito dopo i Mondiali del 2006, prendendo il posto di Jurgen Klismann. Nel suo palmarès il quarto titolo mondiale della Germania ottenuto ai Mondiali del 2014. La sua posizione negli ultimi mesi si è fatta sempre più in bilico dopo le deludenti prestazioni in Nations League e soprattutto al flop del Mondiale in Russia.