Germania, Löw mette le mani avanti: “Euro 2020? Tante squadre più forti di noi…”

La Germania deve ancora disputare una gara di qualificazione ad Euro 2020, ma la partecipazione alla competizione della prossima estate è già stata guadagnata. Intanto, però, il commissario tecnico dei tedeschi Joachim Löw ha tenuto a precisare alcune cose in merito alla sua squadra, anche rispetto alle rivali.

“Credo che possiamo essere soddisfatti di quest’anno”, ha detto il ct. “Ma nello sviluppo complessivo altre nazioni ci sono davanti: Inghilterra, Spagna, Francia, Italia e Belgio. Queste nazioni sono state costrette a cambiare in passato. Perché durante gli ultimi grandi tornei, come nel caso dell’Inghilterra, sono uscite in anticipo diverse volte”. “Queste squadre giocano insieme da tre o quattro anni come ad esempio il Belgio. Noi daremo il massimo all’Europeo, ma non siamo tra i favoriti“, ha concluso Löw.