Germania, Löw trema dopo disfatta con la Spagna: la Federcalcio pensa a Flick

La tremenda batosta subita dalla Germania con la Spagna in Nations League ha generato non poche reazioni pesanti in Patria. In modo particolare Sport Bild guarda al futuro sottolineando come nei piani della Federcalcio tedesca possa esserci anche l’idea di un cambio sulla panchina. Joachim Löw a rischio, insomma, e il sostituto sarebbe una vera sorpresa.

Flick al posto di Löw

Ci sarebbe l’idea Hansi Flick per prendere il posto di Joachim Löw. Il ciclo del ct campione del Mondo 2014 sembra essere ormai ai titoli di coda tanto che la Bild sottolinea come il tecnico del Bayern Monaco sia in questo momento il candidato ideale in pole position per sostituirlo. Non solo. Anche se a parole l’attuale commissario tecnico viene confermato, dietro le quinte sarebbero già state intavolate quantomeno delle conversazioni per capire se esiste o meno la disponibilità dell’allenatore dei bavaresi al nuovo ruolo.