Germania, Nagelsmann non è convinto: tutta una questione di soldi

Il mistero del giorno riguarda Julian Nagelsmann e la possibilità che possa prendere in mano la Nazionale tedesca. L'allenatore, ancora sotto contratto con il Bayern Monaco, non è mai stato un amante delle Nazionali e sarebbe restio a diventare Commissario tecnico. Lui è più uno da club, quasi come fece Antonio Conte qualche anno fa con la nostra Italia. Ma di mezzo qui c'è anche un altro fattore. Per accettare l'incarico propostogli dalla Germania dovrebbe rifiutare lo stipendio che, puntualmente, il Bayern è costretto a versargli: un assegno da oltre 7 milioni di euro l'anno, ben diverso rispetto ai 4 milioni di ingaggio che la DFB sarebbe disposta a dargli per affrontare l'Europeo. Così i suoi agenti hanno chiesto al club di Monaco di Baviera un risarcimento maggiore, immediatamente respinto. Secondo Kicker, Nagelsmann ci pensa ma di mezzo c'è anche un fattore economico che rende tutto molto più complicato.