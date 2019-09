Germania, Neuer medita l’addio alla Nazionale

Giornate intense per Manuel Neuer. Mentre continua a tenere banco la disputa con Marc-André ter Stegen, il portiere del Bayern Monaco, secondo quanto raccolto dalla Bild, starebbe meditando l’addio alla Nazionale tedesca. La data individuata dall’estremo difensore sarebbe quella del 2020, con l’annuncio che verrebbe dato al termine degli Europei, ultima grande manifestazione per le nazionali che Neuer vorrebbe vivere da protagonista. Non è invece ancora chiaro se l’eventuale decisione coinciderebbe con un addio definitivo al mondo del calcio, con il tedesco che nel 2020 compirà 34 anni.

Neuer, al Bayern dall’estate 2011 dopo l’esperienza con lo Schalke 04, con la Germania si è laureato campione del mondo nel 2014.