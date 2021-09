Germania, problemi al piede per Gosens e Gasperini è in ansia

Dal ritiro della Germania non arrivano buone notizie per Robin Gosens. L’esterno dell’Atalanta ha riportato un infortunio al piede sinistro nel finale della gara vinta giovedì sera dalla Germania a San Gallo contro il...

Dal ritiro della Germania non arrivano buone notizie per Robin Gosens. L'esterno dell'Atalanta ha riportato un infortunio al piede sinistro nel finale della gara vinta giovedì sera dalla Germania a San Gallo contro il Liechtenstein (2-0). L'esterno è ora in dubbio per i prossimi appuntamenti della selezione del ct Hansi Flick, che sfiderà prima l'Armenia domenica 5 settembre e poi l'Islanda mercoledì 8. Una situazione che Gian Piero Gasperini e il club nerazzurro stanno monitorando, in attesa di conoscere con più precisione la durata dello stop. Gosens ha giocato da titolare le prime due giornate di campionato contro Torino e Bologna. Al rientro, invece, l'Atalanta ospiterà a Bergamo la Fiorentina di Vincenzo Italiano (sabato 11 settembre alle 20.45).