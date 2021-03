Germania, retromarcia Löw: “Pronto a considerare ritorno in Nazionale di Muller, Boateng e Hummels”

Joachim Löw ci ripensa ed è pronto a fare una clamorosa inversione rispetto alle aspettative in merito alla convocazione di tre pilastri della Nazionale tedesca. Il ct della Germania, come riporta Sport Max che cita Kicker, avrebbe pensato di far tornare in squadra in vista del prossimo Europeo Muller, Boateng e Hummels.

Germania, Löw ci ripensa

“Quando inizi un percorso di cambiamento non puoi abbandonarlo e cambiare improvvisamente direzione”, ha esordito Löw. “Ma la pandemia di coronavirus ci ha bloccato quasi un anno interno. Quindi ritengo possibile considerare questo processo di riforma della squadra Nazionale e penso che ci siano dei calciatori che possano dare un qualcosa in più in termini di esperienza e leadership. Ecco, a tal proposito penso dunque ad un possibile ritorno di qualche giocatore”, ha spiegato il ct della Germania a proposito di Muller, Jerome Boateng e Hummels. “Posso garantire che non eslcuderò nessuna opzione”.

I tre calciatori in questione erano stati esclusi dalla Nazionale tedesca dal marzo 2019 quando proprio il ct, aveva parlato del percorso di cambiamento che la squadra avrebbe dovuto intraprendere puntando ai giovani emergenti.