Germania-Spagna Nations League diretta tv e streaming: dove vedere il match oggi

La stagione 2020-21 di calcio ha ufficialmente inizio. Prima del ritorno dei campionati, ecco la Nations League con le Nazionali impegnate nella nuova competizione che lo scorso anno ha visto trionfare il Portogallo. Si parte oggi quando come match di spicco ci sarà alle 20.45 Germania-Spagna, super classico del calcio mondiale. Il ct Low non conterà sul blocco del Bayern Monaco al quale ha lasciato qualche giorno di riposo dopo le fatiche di Champions, mentre Luis Enrique farà affidamento su qualche novità nella rosa delle Furie Rosse.

Germania-Spagna, le probabili formazioni

Formazione un po’ rimaneggiata per la Germania che si affiderà a Trapp tra i pali. Keher, Rudiger, Sule e Gosens in difesa. Kroos e Gundogan in cabina di regia. Brandt, Havertz e Sané al servizio di Werner in avanti. La Spagna si affida alle certezze De Gea, Carvajal e Sergio Ramos nel pacchetto difensivo. Busquets e Thiago Alcantara in mezzo. Novità Ansu Fati in avanti.

Queste le probabili formazioni complete:

GERMANIA (4-2-3-1): Trapp; Kehrer, Rudiger, Sule, Gosens; Kroos, Gundogan; Brandt, Havertz, Sané; Werner.

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, D. Llorente, Gaya; Fabian Ruiz, Busquets, Thiago Alcantara; Ansu Fati, Oyarzabal, Asensio.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La sfida che vedrà protagoniste Germania–Spagna si disputerà come detto giovedì 3 settembre 2020 alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45. La partita tra le due Nazionali è valido per la prima giornata della UEFA Nations League e sarà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset, più precisamente su Italia 1. Germania-Spagna sarà visibile anche in streaming attraverso strumenti idonei e su dispositivi mobili quali pc, tablet o smartphone. Per poter seguire il match, sarà sufficiente collegarsi su Mediaset Play e godersi lo spettacolo per tutta la durata dell’incontro.

