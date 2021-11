Germania, Süle positivo al Covid e quarantena per tre del Bayern

Niklas Süle è infetto nonostante la completa protezione vaccinale

Un caso di Covid nella nazionale di calcio tedesca. Come annunciato dalla Federcalcio si tratta del difensore del Bayern Niklas Süle.

Il dipartimento della salute di Wolfsburg ha quindi ordinato la quarantena ad altri quattro giocatori che sono risultati negativi ma in contatto con il difensore. Tra questi c'è Karim Adeyemi del Red Bull Salisburgo che ha viaggiato con Süle e i suoi compagni di squadra del Bayern Monaco, Joshua Kimmich, Serge Gnabry e Jamal Musiala.

Il tecnico della nazionale Hansi Flick ha poi annullato l'allenamento della squadra in mattinata. La selezione tedesca già qualificata per la Coppa del Mondo 2022 giocherà la sua ultima partita casalinga nella qualificazione ai Mondiali contro il Liechtenstein giovedì a Wolfsburg. Poi la partita di domenica in Armenia. L'allenatore della nazionale Hansi Flick ha convocato tre giocatori al posto di chi ha lasciato il ritiro. Si tratta di Ridle Baku e Maximilian Arnold del Wolfsburg e Kevin Volland dell'AS Monaco. Lunedì, Flick aveva sostituito il difensore Jonathan Tah del Bayer Leverkusen senza dare alcuna motivazione.