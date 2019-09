Germania, ter Stegen: “Mi fa diventare un po’ matto il fatto di non essere il titolare, ma…”

Non è un bel momento per Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona, rattristato per non essere il titolare della Germania. Ormai da anni è il numero uno dei blaugrana, fra le squadre più forti del mondo, ma secondo di Manuel Neuer in Nazionale. Il 27enne ha raccontato le proprie sensazioni ai microfoni di T-Online: “Mi fa diventare un po’ matto come cosa, faccio del mio meglio e non sono dove vorrei. Non è una situazione facile, ma fa parte del lavoro di un calciatore, ci sono fasi in cui bisogna avere pazienza ed aspettare. Non mi pento comunque di essere andato a giocare all’estero, cosa che per me sta incidendo per la mia posizione in Nazionale”.

E ancora: “Ho fissato le mie priorità, voglio avere successo e mi pongo come obiettivo diventare titolare della Germania, ma non a tutti i costi – ha proseguito il portiere del Barça -. Il calcio è importante, ma non è tutto: voglio poi saper guardarmi allo specchio e dire di aver lavorato onestamente affrontando apertamente le mie ambizioni. Importante essere onesti con se stessi e dare il massimo”.