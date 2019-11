Germania, tutto pur di debuttare: Niklas Stark si presenta in ritiro con naso rotto e occhi neri

Quarta chiamata consecutiva da parte del suo Paese, ancora nessun debutto. Niklas Stark attende con ansia l’esordio con la maglia della Germania. Il ct Joachim Löw lo ha chiamato ancora e questa volta, forse, è arrivato il suo momento.

Peccato, però, che il recente scontro subito in campionato con la maglia del suo Hertha Berlino rischiava di “rovinargli la festa”. Invece no. Niklas Stark, con naso rotto e occhi segnati, si è presentato lo stesso in ritiro con la speranza di scendere in campo e scrivere, finalmente, sul tabellino la sua prima presenza con la Nazionale. Nonostante abbia rimediato una dura gomitata al volto nella gara di sabato contro il Lipsia, Stark non si è tirato indietro e spera di andare in campo in almeno una delle due gare della Germania contro Bielorussia e Irlanda del Nord. Il ct può indubbiamente contare su un calciatore di carattere che non si arrende alle prime difficoltà. Tutto, pur di debuttare per il proprio Paese…