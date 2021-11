Germania, un positivo al Covid nella Nazionale: era vaccinato

Confermata la positività di un calciatore al coronavirus: in 5 in isolamento

La Germania , tramite i propri account ufficiali anche social, ha reso nota la positività al Covid di un membro della squadra. Di conseguenza sono finiti in quarantena altri quattro giocatori, per un totale di cinque atleti di cui al momento non si conosce l'identità.

Sul sito della Federazione tedesca si legge anche il commento di Oliver Bierhoff, direttore delle squadre nazionali e dell'accademia: "Il numero di casi di coronavirus è aumentato drasticamente in tutto il Paese. Pertanto, continueremo ad attuare le misure igieniche e comportamentali in vigore per le ultime partite internazionali dell'anno, al fine di gestire la situazione attuale nel modo più responsabile possibile. Questa notizia che arriva prima delle ultime due qualificazioni ai Mondiali è molto dura, sia per lo staff tecnico che per l'intera squadra, ma la salute e il benessere sono la nostra massima priorità, ovviamente. Spero che il giocatore risultato positivo si riprenda presto e che rimanga asintomatico". Nel comunicato della Germania si legge appunto come il calciatore fosse vaccinato con doppia dose e comunque non abbia al momento sintomi.