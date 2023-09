Germania, Völler: “Siamo tutti in stato di shock”

La sconfitta per 1-4 per mano del Giappone è costata molto cara ad Hansi Flick. Il C.t. della Nazionale tedesca è stato immediatamente esonerato dal suo incarico, con Rudi Völler nominato commissario tecnico ad interim. Lo stesso ex attaccante della Germania è rimasto sconvolto dalla prestazione, deludente, messa in mostra in amichevole: "Siamo tutti in stato di shock, è incredibile - riporta RTL -. Perdere 4-1 in questo modo è una vergogna. Ma la cosa peggiore è che lo abbiamo meritato. Una sconfitta come questa fa davvero tanto male...". Ma il peggio deve ancora venire. Perché martedì prossimo i tedeschi si troveranno di fronte alla Francia, altro grande avversario che capita proprio nel momento sbagliato. "Presto avremo un'altra partita complicata, quella contro la Francia - ha dichiarato Völler -. Per l'occasione, dovremo riflettere tutti molto bene su ciò che sta accadendo".