Giggs: “La convocazione di Bale? Mi ha assicurato che sarà in forma…”

Fa discutere la convocazione in nazionale di Gareth Bale, con il gallese che, nonostante con il Real Madrid non giochi ormai da un mese, è stato chiamato per le sfide contro Azerbaigian e Ungheria, valide per le qualificazioni ad Euro 2020.. A commentare la scelta, nel corso di una conferenza stampa, è intervenuto il commissario tecnico del Galles Ryan Giggs. Queste le sue parole raccolte da AS.

BALE – “Gareth ha avuto un piccolo infortunio contro la Croazia e con lui siamo in contatto ogni giorno. L’ultima volta che abbiamo parlato mi ha detto che è sicuro di rimettersi in forma. Idealmente, prima di venir convocato in nazionale, dovresti aver giocato dei minuti”.