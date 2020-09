Giggs si tiene stretto Bale: “Nostro miglior realizzatore. Un vero professionista anche se la situazione al Real Madrid…”

Da una parte i rapporti tesi col club, dall’altra le parole al miele del proprio commissario tecnico. Gareth Bale si trasforma quando passa dal Real Madrid al Galles e anche le opinioni sul suo conto cambiano radicalmente. Gli ormai noti problemi in maglia blancos fanno contrasto con gli elogi di Ryan Giggs a margine della sfida odierna della Nazionale contro la Bulgaria.

Giggs si tiene stretto Bale

Come riporta AS ma anche il Mirror, l’allenatore del Galles Ryan Giggs ha condiviso la sua opinione sulla situazione di Bale che oggi sarà impegnato in Nations League contro la Bulgaria. “Bale è il nostro miglior realizzatore. Un giocatore che può segnare molti gol sempre”, ha detto il ct. “A causa della situazione al Real Madrid ha perso molte partite quindi è chiaro che non potrà avere la forma migliore ma Gareth è davvero un professionista. Nella partita con la Finlandia mi ha fatto piacere, si è allenato solo due o tre giorni e ha giocato. Era stato calcolato di vederlo in campo per 45 minuti o al massimo un’ora. Sicuramente contro la Bulgaria avrà qualche minuto in più”.

