Giroud, notte da sogno: doppietta con la Francia e Platini superato. Ora insegue Henry nella classifica dei bomber

Non poteva sperare in una serata migliore di quella vissuta. Olivier Giroud, centravanti della Francia, è stato assoluto protagonista della gara contro l’Ucraina. Presenza numero 100, fascia da capitano e doppietta che lo vede scalare posizioni nella classifica dei bomber di sempre con la Nazionale.

Giroud: Platini superato e Henry nel mirino

Un gol spettacolare e molto importante e poi anche il bis nel 7-1 della sua Francia all’Ucraina. Si gode la serata magica il numero 9 della Francia che grazie ai due gol segnati ha prima eguagliato Michel Platini al secondo posto della classifica dei marcatori dei Bleus, e poi lo ha addirittura superato mettendo a segno le sue reti numero 41 e 42 con la maglia dei transalpini. Un record festeggiato anche dal profilo ufficiale della Nazionale che ne ha esaltato la serata magica.

Il risultato ottenuto, ricordato anche da Opta, porta Giroud all’insegumento di Thierry Henry che con 51 centri è ancora in vetta alla classifica dei bomber di sempre della Francia. Con questa media realizzativa per il centravanti del Chelsea, però, Titty sembra destinato a rimanere la sù ancora per poco…