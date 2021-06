Gol in nazionale: Messi scavalcato da attaccante degli Emirati Arabi Uniti

Ronaldo ha segnato in nazionale 103 reti

Tra i tanti record di Cristiano Ronaldo ce n'è ancora uno da battere: quello tanto caro del primato nella classifica dei cannonieri in nazionale. Si tratta del record che appartiene attualmente all'ex attaccante Ali Daei: è lui il bomber di tutti i tempi delle nazionali in virtù delle 109 reti in 149 partite messe a segno con la casacca dell'Iran. L'attaccante del Portogallo è a quota 103 e con gli Europei alle porte potrebbe anche farcela. Intanto l'attaccante degli Emirati Arabi Uniti e dell'Al Jazira, Ali Ahmed Mabkhout è salito all'8° posto nella lista dei capocannonieri delle squadre nazionali. Oggi nella partita del girone di qualificazione della Coppa del Mondo in Asia contro la Malesia (4: 0), il calciatore 30enne ha segnato una doppietta, toccando quota 73 gol in nazionale. Ali Ahmed Mabkhout ha scavalcato Lionel Messi (Argentina) e Sunil Chhetri (India), che hanno segnato 71 gol.