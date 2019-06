Gold Cup, vola il Messico: tris al Canada

Da una parte la Copa America con Brasile e Argentina, dall’altra la CONCACAF Gold Cup 2019, la Copa del Nordamerica. Il super favorito del torneo, il Messico, si conferma macchina da gol. Dopo il 7-0 della prima gara contro Cuba, ecco un altro tris, questa volta al Canada (3-1).

IL MATCH – Le statistiche sono tutte dalla parte dei messicani: possesso palla, tiri in porta e gol. La sfida si sblocca solamente al 40′ con una rete di Hernandez che manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0. Nella ripresa la musica non cambia. Questa volta sale in cattedra il centrocampista del Betis Andres Guardado. Il messicano piazza la personale doppietta – in mezzo il gol del Canada con Cavallini – che porta il Messico ad allungare sul 3-1. Sei punti nel girone per la squadra del ct Martino che con 10 gol fatti e una sola rete subita si conferma, per il momento, la più forte della competizione e indubbiamente del girone A.