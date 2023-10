Gravina: “Tonali e Zaniolo? Subita grossa lacerazione, dobbiamo ricompattarci”

Il caso scommesse è sicuramente al centro dell'attenzione mediatica. Al Festival dello Sport di Trento, è intervento il presidente della FIGC Gabriele Gravina che ha commentato l' allontanamento di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo da Coverciano : " Non era una vicenda preventivata e preventivabile . A questa situazione abbiamo risposto con coerenza e rispetto nei confronti delle istituzioni e della maglia azzurra. La ludopatia è una piaga sociale che interessa diversi giovani. La ludopatia non è un problema del calcio , ma un problema sociale. Corrode dall'interno, senza guardare in faccia. Noi faremo tutto il possibile ".

LE PAROLE DI GRAVINA - Il presidente della Federazione ha poi aggiunto: "Centrare l'Europeo per noi è fondamentale e importante per diverse ragioni. Spalletti è arrivato con grande entusiasmo, sono contento del suo lavoro. Per me è molto affascinante vedere la sua cura nei dettagli. La sua motivazione è di grande stimolo per tutti. Ieri abbiamo subito questa forte lacerazione, adesso dobbiamo ricompattarci. Quella di domani contro Malta è una gara difficile soprattutto per motivi psicologici, ma non nelle motivazioni. Spalletti farà un grandissimo percorso".