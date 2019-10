Grecia, Van’t Schip: “Vogliamo affrontare l’Italia con lo spirito giusto. Mancini ha fatto un grande lavoro…”

John Van’t Schip, ct della Grecia, rivale dell’Italia nella sfida di sabato sera valida per le qualificazioni ad Euro 2020, ha parlato in sala stampa dall’Olimpico di Roma presentato quella che sarà la gara contro gli azzurri. Ecco le sue parole rilasciate ai media presenti:

SFIDA – Sul match, il commissario tecnico ha detto: “Voglio vedere che possiamo affrontare un grande avversario con lo spirito giusto e giocando in modo diverso dal passato. Voglio anche che i miei giocatori si aiutino a vicenda a mettano in pratica il piano gara. Sarà un’esperienza importante quella di domani”.

COMPLIMENTI – Sull’Italia e sul lavoro del collega Mancini, Van’t Schip ha dichiarato: “Mancini ha fatto un ottimo lavoro, è stato l’autore della rinascita italiana in breve tempo. Noi abbiamo avuto delle difficoltà, dovremo inquadrare la nazionale e avere come obiettivo il prossimo Mondiale. In queste partite dovremo cercare di fare esperienza”.

PROGETTO – E sul futuro della sua squadra Nazionale ferma a quota 5 punti nel girone e fuori da ogni possibile calcolo per andare ad Euro 2020: “Ho comunicato ai 4 giocatori che ho lasciato fuori i motivi dell’esclusione. Ho 4 partite per vedere il maggior numero di calciatori possibili. Le cose che non funzionavano prima non riguardavano solo la difesa. Il mio dovere è quello di ricominciare e non ho avuto paura a prendere una nazionale in difficoltà”.