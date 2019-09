Griezmann, altro errore dal dischetto. Deschamps: “Ne parleremo, ma il prossimo…”

Antoine Griezmann e la maledizione dei calci di rigore. Il francese è andato incontro al secondo errore dal dischetto consecutivo. Nel 3-0 rifilato dalla Francia ad Andorra, l’attaccante si è reso protagonista in negativo…ancora una volta.

Un errore che lo fa entrare nella storia della Nazionale in quanto si tratta del primo giocatore dopo 10 anni a sbagliare due tiri dal dischetto dopo i primi 7 messi a segno. A parlare del centravanti e del “problema” con i rigori, ci ha pensato al termine della gara il ct della Francia Didier Deschamps.

IL PROSSIMO – “Antoine non scherza mai. Quando c’è da segnare, segna. Nel momento decisivo non sbaglia”, ha detto il mister a parziale difesa dell’attaccante. E poi ha aggiunto: “Quando serve non ha paura, ma in ogni caso restano i due errori di fila. Ad ottobre, però, quando e se ci sarà di nuovo un rigore lui sarà ancora lì pronto a tirare. Detto questo, voglio parlarci per capire cosa non abbia funzionato”.