Guai per Foden e Greenwood, esclusi dalla Nazionale: il motivo

Anche dopo la ripresa dei campionati le società sportive devono rispettare severissimi protocolli anti Covid per evitare un nuovo stop. Questo vale anche per il calcio che tra poco ricomincerà a fare compagnia ai milioni di appassionati.

FODEN E GREENWOOD FUORI DALLA NAZIONALE

Peccato che nella Nazionale inglese qualche giocatore abbia violato le regole mettendo in serio rischio compagni e staff. I due calciatori in questione sono Foden e Greenwood. I due baby fenomeni di City e United hanno fatto entrare nell’hotel del ritiro due ragazze dopo la vittoria con l’Islanda. Un fatto che non è passato inosservato a Southgate che ha poi dichiarato: “Sfortunatamente questa mattina la mia attenzione è stata attirata dai due ragazzi che hanno violato le regole anti-Covid e abbiamo deciso subito che non possono più avere interazioni con la squadra“.