Haaland, la proposta schock: “Mbappé, vieni a giocare con la Norvegia”

L'attaccante del Manchester City Erling Haaland ha parlato del centravanti del PSG Kilian Mbappe. “Ci sono tanti bravi giocatori in questo momento, Kilian è uno di questi. È molto forte. La nazionale francese è molto fortunata che giochi per la loro. Certo, vorrei che giocasse per la Norvegia, ma non è possibile ma sarebbe incredibile. È veloce, forte e da molti anni allo steso livello. Ha solo due anni più di me? Questa è una follia! A volte devi ricordare a te stesso che può giocare ai massimi livelli per altri dieci anni. È fenomenale” riporta RMC Sport. Il 24enne Mbappé gioca per il PSG dal 2018, il 22enne Haaland è diventato un giocatore del Manchester City nell'estate del 2022.