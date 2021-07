Ibrahimovic è sulla strada per il Qatar. Ne è convinto il ct della Svezia

Lo svedese farà parte della nazionale per le partite di qualificazione al Mondiale

Non è ancora chiusa l'avventura con la nazionale svedese per Zlatan Ibrahimovic. L'amarezza per aver saltato Euro 2020 è ancora tanta ma l'attaccante ha il sostegno dello staff della nazionale. Janne Andersson, c.t della nazionale svedese si è già sbilanciato su un suo rientro in nazionale: «Se starà bene, tornerà in squadra per le prossime qualificazioni mondiali». Insomma per il Qatar un posto disponibile per Zlatan potrebbe esserci. L'attaccante del Milan era stato convocato dopo una lunga assenza (e un chiarimento) nella primavera scorsa, ma l’infortunio di fine stagione lo aveva costretto a rinunciare ai campionati europei, oltre che alla volata Champions del Milan. Il fuoriclasse svedese però non è il tipo che si dà per vinto e ora tenta l’assalto a Qatar 2022. Ibra concluderà la carriera nella squadra rossonera compagine italiana con cui ha giocato maggiormente. Il contratto è stato rinnovato lo scorso mese di aprile: 7 milioni elargiti anche per la prossima stagione allo svedese che ha segnato 84 reti nelle 130 partite giocate nella sua carriera milanista.