Ibrahimovic, il ct della Svezia lo aspetta: “Se vuole tornare può contattarci…”

Zlatan Ibrahimovic al Milan e, perché no, di nuovo in Nazionale. La Svezia lo aspetta e ad aprirgli le porte è il commissario tecnico Janne Andersson che ha parlato Fotbollskanalen del possibile ritorno con la maglia del proprio Paese del bomber.

SE VUOLE… – “Come ho detto, i giocatori che hann deciso di non giocare per la squadra nazionale possono contattarmi di nuovo e dire che sono ancora interessati a tornare. Quindi li prenderemo in considerazione. Non è una cosa così difficile da fare. Ibrahimovic? Anche lui può contattarci se sente di aver cambiato idea”, ha detto il ct. Ibrahimovic aveva lasciato la Nazionale nel 2016 ma adesso potrebbe rivestire la maglia magari per Euro 2020.